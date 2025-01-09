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Болельщики определили лучший гол «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила имя автора лучшего гола первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по версии болельщиков сине-бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила имя автора лучшего гола первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по версии болельщиков сине-бело-голубых. Автором этого забитого мяча стал нападающий Максим Глушенков.

«Мяч Максима Глушенкова в ворота “Ростова” — лучший гол сине-бело-голубых в первой половине сезона-2024/2025 по версии наших болельщиков! Ждём ещё больше ярких моментов от Максима этой весной», — сказано в сообщении «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу, став лучшим ассистентом РПЛ. Летом 2024 года Максим перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 10 мячей и две голевые передачи в 14 матчах.

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