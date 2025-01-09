Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал о физическом состоянии после отпуска

«Поздравляю всех с наступившим Новым годом! У меня отличное настроение, провёл отпуск и скоро полетим на сборы, чтобы подготовиться к чемпионату. Я следил за формой и тренировался. Думаю, всё в порядке по лишнему весу (смеётся). В Париже съел один круассан», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.