Бразильский журналист: Артура из «Зенита» считают на родине великим футболистом

«В Бразилии Артура считают великим футболистом. Универсал, выполняющий важные функции на поле, имеет хорошую скорость на средней и дальней дистанции, обладает отличным дриблингом, пасом и рывком. Здесь его рассматривают как великолепного футболиста, способного заменить второго после Халка великого игрока Паулиньо, которого обменяли в “Палмейрас”», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.