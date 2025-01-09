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Бразильский журналист: Артура из «Зенита» считают на родине великим футболистом

Известный бразильский журналист Марко Гевес, специализирующийся на инсайдах по «Атлетико Минейро», рассказал, как в латиноамериканской стране относятся к футболисту «Зенита» Артуру Гимарайнсу.

Источник: Чемпионат.com

По его словам, на родине Артура считают великим игроком. Гевес отметил сильные стороны вингера — универсализм, скорость, дриблинг и пас.

«В Бразилии Артура считают великим футболистом. Универсал, выполняющий важные функции на поле, имеет хорошую скорость на средней и дальней дистанции, обладает отличным дриблингом, пасом и рывком. Здесь его рассматривают как великолепного футболиста, способного заменить второго после Халка великого игрока Паулиньо, которого обменяли в “Палмейрас”», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что «Зенит» намерен расстаться с Артуром в зимнее трансферное окно. Игрок может перебраться в Бразилию.

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