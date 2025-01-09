Футболисту «Локомотива» Батракову вручили премию «Первая пятерка»

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков получил приз «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому футболисту Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) минувшего года. Вручение прошло в особняке Николая Стахеева в Москве.
В результате опроса специалистов Батраков набрал 518 баллов. Второе место занял полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов), третьим стал защитник казанского «Рубина» Илья Рожков (166). Лучшей молодой футболисткой 2024 года стала нападающая «Чертаново» Яна Свистунова.
«Хочу поблагодарить за организацию этого мероприятия. Очень приятно и ценно здесь стоять, получать награду. Когда я был маленьким, смотрел, как получил ее Леша Миранчук, конечно, хотел добиться чего-то такого же. Хочу поблагодарить семью и близких, которые поддерживали, несмотря ни на что», — сказал Батраков.
В голосовании принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальных сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.
Приз лучшему молодому игроку РПЛ «Первая пятерка» учрежден в 2002 году. В 2023 году лучшим молодым игроком РПЛ был признан нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Игорь Дивеев, Арсен Захарян и Сергей Пиняев.
Батракову 19 лет, он является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 17 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. В составе сборной России забил 1 мяч в 2 играх.