Футболисту «Локомотива» Батракову вручили премию «Первая пятерка»

«Хочу поблагодарить за организацию этого мероприятия. Очень приятно и ценно здесь стоять, получать награду. Когда я был маленьким, смотрел, как получил ее Леша Миранчук, конечно, хотел добиться чего-то такого же. Хочу поблагодарить семью и близких, которые поддерживали, несмотря ни на что», — сказал Батраков.