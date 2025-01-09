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В «Истанбуле» отреагировали на информацию о возможном переходе защитника ЦСКА Гаича

Пресс-служба турецкого «Истанбула» отреагировала на информацию о возможном переходе защитника московского ЦСКА Милана Гаича.

Источник: Чемпионат.com

«Информация об интересе к Милану Гаичу — неправда», — сообщили в пресс-службе «Истанбула» корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Ранее появилась информация, что Гаич может перейти в «Истанбул Башакшехир». Отмечалось также, что ЦСКА хочет продлить контракт с игроком, но сербский футболист пока не принял решение о своём будущем. В нынешнем сезоне Милан провёл 19 матчей за армейцев по всех турнирах и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн.

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