Семеро — на выход, четверо — на вход. Какие задачи стоят перед новым спортивным директором «Спартака»?

Виллиан Жозе и Шамар Николсон совсем не подходят под модель игры Станковича. Оба большие, тягучие, но без нужной интенсивности для постоянного участия в прессинге команды. Поэтому их наличие в составе практически бесполезно. При этом особенность Николсона еще и в том, что Шамар при своих габаритах очень слабо играет головой. То есть даже для навала ямаец практически бесполезен. В общем, оба должны уйти из «Спартака» уже в это трансферное окно. Виллианом активно интересуется клуб «Байя» из бразильской серии А, а вот по Шамару Николсону все сложнее: у него очень высокая зарплата (около 2 миллионов евро за сезон), что автоматически ограничивает список потенциальных претендентов на его трансфер. Для Кахигао уход Шамара — важнейший кейс, потому что каждый последующий спортивный директор после Луки Каттани пытался избавиться от ямайца. Как видите, безрезультатно.