Футбольные эмираты: что у клубов РПЛ запланировано на зимнюю паузу

У ростовчан всё просто и скромно. Всё зимнее межсезонье команда Карпина проведет в ОАЭ. Когда начнут и когда закончат, пока не объявлено. Зато известны имена соперников и даты матчей с их участием: 19 января «Ростов» сыграет с «Родиной», 24 января — с узбекистанской «Согдианой», а с 31 января для команды начнется Зимний Кубок РПЛ — матчами с ЦСКА (31 января) и «Зенитом» (7 февраля), а также дополнительной игрой 10 или 11 февраля — со «Спартаком»/ «Краснодаром» или московским «Динамо».