Футбольные эмираты: что у клубов РПЛ запланировано на зимнюю паузу

Новогодние каникулы закончены, и команды Российской премьер-лиги отправляются на сборы. Подготовку к решающей части сезона клубы проведут в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Катаре. Что на данный момент известно о планах каждой из 16 команд РПЛ в эту зимнюю паузу — в материале «Известий».
«Краснодар»
Действующий лидер РПЛ проведет весь свой зимний тренировочный цикл в Объединенных Арабских Эмиратах. Первые два сбора (с 14 по 19 января и с 22 января по 4 февраля) пройдут в Абу-Даби, а третий — с 8 по 21 февраля в Дубае.
В рамках второго сбора в Абу-Даби команда Мурада Мусаева примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля. В нем, помимо «Краснодара», сыграют еще пять клубов высшего российского дивизиона: «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Спартак» и «Динамо» (Москва).
С последними двумя у «быков» как раз и запланированы матчи: 30 января — со «Спартаком», а 4 февраля — с «Динамо».
«Зенит»
Действующие чемпионы России выйдут из отпуска 10 января. С 11 по 13 января команда будет проходить традиционный зимний медосмотр, а 14 января отправится в Катар на первые тренировочные сборы. Вторая часть зимней подготовки к возобновлению чемпионата пройдет с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где «Зенит» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Для петербуржцев турнир начнется 4 февраля матчем против ЦСКА, а 7 февраля подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом» Валерия Карпина. На 10 февраля намечены матчи за 3−6-е места, а на 11-е число — финал турнира.
Там же, в Объединенных Арабских Эмиратах, «Зенит» проведет заключительный, третий сбор. Точная дата окончания сборов, а также потенциальные спарринг-соперники пока неизвестны. Возможно, там или в первой части сборов «Зениту» удастся сыграть с какой-нибудь зарубежной командой.
«Спартак»
Красно-белые начнут первую часть сборов 14 января. Она пройдет в турецком Белеке до 21 января. За это время команда Деяна Станковича проведет всего один товарищеский матч — с новороссийским «Черноморцем». Встреча пройдет 20 января в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.
С 25 января по 13 февраля «Спартак» будет базироваться в ОАЭ. В ходе второго сбора в Дубае москвичи проведут матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля, а также примут участие в Зимнем Кубке РПЛ. На 30 января намечен матч с «Краснодаром», на 7 февраля — с московским «Динамо», а на 10 или 11 февраля — с кем-то из представителей параллельной группы — «Зенитом», ЦСКА или «Ростовом».
Еще две игры ждут «Спартак» на третьем сборе, который пройдет с 18 по 25 февраля — снова в Белеке. 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24 февраля — с узбекистанским «Насафом».
«Динамо»
Точные даты матчей и соперники вне турнира определятся позднее.
«Локомотив»
На всё время зимних сборов «железнодорожники» остановятся в ОАЭ. Первые два сбора пройдут в Абу-Даби (13−24 января и 28 января — 8 февраля), а третий — в Дубае (с 13 по 23 февраля). О соперниках «Локомотива» на данный момент ничего не известно.
ЦСКА
Как и у «Локомотива», первые два сбора ЦСКА пройдут в Абу-Даби. Первый — с 13 по 23 января, второй — с 27 января по 11 февраля. Во время второго сбора армейцы сыграют в Зимнем Кубке РПЛ: 31 января — с «Ростовом», 4 февраля — с «Зенитом», а 10 или 11 февраля — с кем-то из трио «Динамо»/ «Краснодар»/ «Спартак».
Заключительный, третий сбор ЦСКА пройдет в турецком Белеке с 14 по 23 февраля. Пока что без официально названных соперников.
«Ростов»
У ростовчан всё просто и скромно. Всё зимнее межсезонье команда Карпина проведет в ОАЭ. Когда начнут и когда закончат, пока не объявлено. Зато известны имена соперников и даты матчей с их участием: 19 января «Ростов» сыграет с «Родиной», 24 января — с узбекистанской «Согдианой», а с 31 января для команды начнется Зимний Кубок РПЛ — матчами с ЦСКА (31 января) и «Зенитом» (7 февраля), а также дополнительной игрой 10 или 11 февраля — со «Спартаком»/ «Краснодаром» или московским «Динамо».
«Рубин»
В календаре «Рубина» уже отмечены даты всех трех зимних сборов. Все они пройдут в турецком Белеке. Первый — с 15 по 26 января, второй — с 30 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 23 февраля. Пока что без информации по соперникам.
«Акрон»
Первый зимний тренировочный сбор «Акрона» пройдет с 15 по 30 января в Абу-Даби (ОАЭ). Там тольяттинцы проведут две встречи: 23 января — с «Родиной», а 29 января — с армянским «Урарту». Информации по соперникам на другие два сбора, 1−9 и
«Крылья Советов»
Все три сбора «Крыльев» пройдут в турецкой Анталье. На первом сборе, который намечен на
«Динамо» (Махачкала)
Махачкалинцы выделяются среди всех остальных клубов РПЛ в плане географии сборов. «Динамо» — единственный клуб лиги, который один из своих зимних сборов проведет в России. Спасибо теплому дагестанскому климату со средней дневной температурой на ближайшую неделю в районе +7 градусов. Однако на родине «Динамо» не задержится: сборы в Махачкале уже идут, и продлятся они лишь до 11 января. А дальше — Турция. Все три турецких сбора пройдут в Анталье (13−24 января, 27 января — 7 февраля и
Пока что известно лишь об одном товарищеском матче махачкалинского «Динамо» — с «Химками» 5 февраля.
«Пари НН»
Тренировочное направление нижегородцев полностью совпадает с тем, что и у махачкалинцев. Единственное отличие — отсутствие сбора в столице Дагестана. В остальном — та же самая Анталья с тремя сборами (13−25 января, 29 января — 9 февраля и
Единственный известный на данный момент спарринг-партнер «Пари НН» — это «Химки». С ними нижегородцы сыграют 22 февраля.
«Химки»
У подмосковной команды будет всего один сбор, зато какой: почти семь недель! И все в Турции. С 14 января по 27 февраля. И пока что рекордное для представителей РПЛ количество соперников на товарищеские матчи — восемь. 24 января — сербский «Явор», 31 января — «Черноморец», 31 января — «СКА» (Хабаровск), 5 февраля — «Динамо» (Махачкала), 8 февраля — казахский «Женис», 14 февраля — «Кайрат», 18 февраля — «КАМАЗ», а 22 февраля — «Пари НН».
«Факел»
10 января команда проведет первую тренировку в Москве, а уже 11 января «Факел» отправится в Турцию, где запланировано проведение трех сборов. Первый пройдет с 11 по 22 января, второй — с 26 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 21 февраля.
«Ахмат»
Зимние подготовительные сборы «Ахмат» проведет в турецком Белеке. Первый этап пройдет с 10 по 24 января. Вторые сборы начнутся 27 января и продлятся до 10 февраля. Заключительная часть подготовки состоится в период с 14 по 24 февраля.
Пока что нет информации по соперникам на товарищеские встречи, однако известно количество этих самых соперников. И когда все они станут известны, рекорд «Химок» можно будет смело считать побитым — 11 игр.
«Оренбург»
Все три сбора «Оренбург», как и «Ахмат», проведет в турецком Белеке. И пока что также нет информации по конкретным соперникам на товарищеские матчи. Известно лишь, что на первом сборе (11−25 января) «Оренбург» рассчитывает провести два контрольных матча, на втором (29 января — 12 февраля) — три, а на третьем (17−28 февраля) — один.
Алексей Михайлов