Лидер «Спартака» уедет в Европу, Кварацхелия станет одноклубником Сафонова. Трансферы и слухи дня

Что в России
Лидер «Спартака» может уйти в топ-клуб
Как стало известно «СЭ», «ПСЖ» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде. Французский клуб следит за ситуацией вокруг футболиста — не исключено, что трансфер может состояться как зимой, так и летом. При этом парижане готовы выплатить отступные форварда — около 30 млн евро.22-летний Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, а в этом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Он провел 22 матча за красно-белых во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами. При этом сообщается, что «Спартак» торопится подписать с Угальде новый контракт, чтобы удержать лучшего бомбардира в команде.
Хетаг Хосонов подписал контракт с «Торпедо»
Бывший полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов подписал контракт с московским «Торпедо», сообщает «Чемпионат». Подмосковные «Химки» получат за трансфер 60 млн рублей. Срок контракта Хосонова с «Торпедо» рассчитан на три года.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Хосонов провел 17 матчей, отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также в его активе три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Сейчас «Торпедо» под руководством Олега Кононова идет вторым в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, считаясь одним из фаворитов в гонке за выход в РПЛ.
Что в Европе и мире
Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ»
Футболист «Наполи» и экс-звезда РПЛ Хвича Кварацхелия может покинуть итальянский клуб этой зимой. Грузинский нападающий хочет перейти в «ПСЖ» уже в январе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «ПСЖ» предложил «Наполи» 80 млн евро за переход Кварацхелии и готов увеличить предложение, а также включить своих футболистов в сделку (например, защитника Милана Шкриньяра). Сам же Кварацхелия хочет переехать во Францию и игнорирует предложенный новый контракт с «Наполи».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт с клубом «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная цена Хвичи составляет 85 млн евро.
Бавария охотится за бомбардиром из Португалии
«Бавария» интересуется 26-летним шведским бомбардиром «Спортинга» Виктором Дьекерешем, которого планирует купить летом, сообщает Record. В нынешнем сезоне Дьекереш сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт с португальским клубом рассчитан до лета 2028 года, но с высокой долей вероятности Дьекереш летом уйдет на повышение.
Источник сообщает, что между Дьекерешем и «Спортингом» есть джентльменское соглашение: клуб обещал продать шведа по завершении сезона, если получит предложение в 70−75 млн евро. При этом инсайдеры сообщают, что Дьекереш склоняется к переходу в топ-клубы АПЛ, которые также им интересуются.
Моуринью может вернуться в АПЛ
Жозе Моуринью в последнее время не нравится в Турции: он спорит с руководством и жалуется на местное судейство — даже сказал, что не возглавил бы «Фенербахче», если бы знал про это.
А недавно появились слухи о возможном возвращении Моуринью в АПЛ: британские СМИ пишут, что Жозе может возглавить «Эвертон». Руководство клуба уволило тренера Шона Дайча из-за 16-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, Моуриньо — один из фаворитов в списке на замену.
Киммих может перебраться в топ-клуб АПЛ
Опорный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Как сообщает журналист Кристиан Фальк, англичане хотят подписать 29-летнего хавбека, чей контракт заканчивается летом. Похоже, Киммих, считающийся легендой «Баварии», сменит чемпионат — до этого им интересовалась «Барселона».
В нынешнем сезоне Киммих провел 24 матча во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Киммиха составляет 50 млн евро.
Бывший вратарь «Ливерпуля» ищет себе новый клуб
Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, печально известный провальной игрой в финале ЛЧ-2018, ищет себе новый клуб. Он находится в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда покинул английский «Ньюкасл».
По сведениям журналиста Николо Скиры, Кариусом интересовался клуб из Объединенных Арабских Эмиратов, но вратарь хочет играть только в Европе. Недавно с 31-летним Кариусом связался «Шальке 04» — команда второй немецкой Бундеслиги хочет подписать его до конца текущего сезона.
Автор: Денис Лебеденко