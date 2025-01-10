Лидер «Спартака» уедет в Европу, Кварацхелия станет одноклубником Сафонова. Трансферы и слухи дня

Как стало известно «СЭ», «ПСЖ» проявляет предметный интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде. Французский клуб следит за ситуацией вокруг футболиста — не исключено, что трансфер может состояться как зимой, так и летом. При этом парижане готовы выплатить отступные форварда — около 30 млн евро.22-летний Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, а в этом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ. Он провел 22 матча за красно-белых во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами. При этом сообщается, что «Спартак» торопится подписать с Угальде новый контракт, чтобы удержать лучшего бомбардира в команде.