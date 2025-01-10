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«Гояс» объявил о переходе защитника «Ахмата»

«Гояс» объявил о переходе Лукаса Ловата из «Ахмата».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Гояс», выступающий в Серии Б, объявил о переходе футболиста Лукаса Ловата из грозненского «Ахмата».

Пресс-служба «Ахмата» на сайте команды сообщает, что защитник будет выступать за бразильский клуб на правах аренды до конца 2025 года.

Ловату 27 лет. Он выступает за «Ахмат» с января 2024 года, куда перешел из словацкого «Слована». Также он выступал за словацкий «Спартак» из Трнавы и бразильский «Аваи».

В текущем сезоне бразилец сыграл за клуб из Грозного 13 матчей во всех турнирах, где забил два гола.

Ахмат
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