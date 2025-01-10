Таранов: для ЦСКА будет потерей, если на место Зделара не купят такого же игрока

«Медаль же имеет две стороны. В ситуации со Зделаром нужно рассматривать с двух сторон. Если на его позицию не приобретут такого же по качеству игрока, уход Зделара будет потерей. Но если на его позицию уже готовят новое приобретение, это будет правильно. Безусловно, плюс, что ЦСКА сможет заработать на трансфере Зделара. Но тут надо смотреть, какие цели преследуются. Если просто продать Зделара ради денег, никого не купить и потерять в результате, это же не очень хорошо», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.