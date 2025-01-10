У «Спартака» может сорваться трансфер за € 17 млн

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» предложил за Солари € 8 млн фактической платы плюс € 2 млн в качестве бонусов за успешную игру аргентинца. «Ривер Плейт» не согласился с этими условиями и выдвинул ответное предложение. Аргентинский клуб хочет получить за 23-летнего игрока € 10 млн сразу.