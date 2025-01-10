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Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо»

Полузащитник Хосонов перешел из «Химок» в «Торпедо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полузащитник Хетаг Хосонов перешел из «Химок» в московское «Торпедо», сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Срок соглашения с 26-летним игроком не называется.

Хосонов выступал за «Химки» с 2023 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах в различных турнирах, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. С 2017 по 2019 год полузащитник выступал за ЦСКА, с которым стал серебряным призером чемпионата России и завоевал Суперкубок России, где отметился победным голом.

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