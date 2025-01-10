Стал известен состав совета директоров «Крыльев Советов»

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе. После этого Российский футбольный союз (РФС) провел проверку матчей «Крыльев Советов» за два последних года в декабре. По словам председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, анализ будет представлен правоохранительным органам.