Стал известен состав совета директоров «Крыльев Советов»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев вошел в состав совета директоров «Крыльев Советов», сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе. После этого Российский футбольный союз (РФС) провел проверку матчей «Крыльев Советов» за два последних года в декабре. По словам председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, анализ будет представлен правоохранительным органам.
Также в состав совета директоров вошли Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов.
Отмечается, что в ближайшее время состоится заседание совета директоров «Крыльев Советов», на котором будет избран его новый председатель.
Яковлеву 42 года. Он занимает свой пост с октября 2014 года. Ранее он являлся министром спорта Тульской области.