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Источник: Вячеслав Грулёв стал самым высокооплачиваемым игроком «Пари НН»

Новый нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв, перешедший из московского «Динамо», стал самым высокооплачиваемым футболистом в составе нижегородского клуба, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, зарплата форварда составляет 3,5 млн рублей в месяц с возможностью роста до 6 млн за счёт бонусов. Также сообщается, что «Динамо» сохранило за собой 20% от прибыли с будущей перепродажи футболиста и прописало опцию обратного выкупа. В случае вылета «Пари НН» из РПЛ Грулёв может покинуть команду бесплатно.

Грулёв является воспитанником «Динамо», прошёл путь от академии до основной команды. Форвард дебютировал за основную команду москвичей в 2018 году. За это время Вячеслав провёл 154 матча и забил 25 мячей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,2 млн.

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