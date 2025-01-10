Источник: Вячеслав Грулёв стал самым высокооплачиваемым игроком «Пари НН»

По информации источника, зарплата форварда составляет 3,5 млн рублей в месяц с возможностью роста до 6 млн за счёт бонусов. Также сообщается, что «Динамо» сохранило за собой 20% от прибыли с будущей перепродажи футболиста и прописало опцию обратного выкупа. В случае вылета «Пари НН» из РПЛ Грулёв может покинуть команду бесплатно.