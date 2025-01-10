Булыкин: не вижу ничего плохого для «Динамо» в трансфере Грулёва в «Пари НН»

«У Грулёва в “Пари НН” будет больше игрового времени. Но многое зависит от того, как проявит себя футболист. Вячеслав в “Динамо” выходил на замену. Сейчас он принял решение перейти в другую команду, где сможет получить больше игровой практики. Не вижу ничего плохого в этом трансфере для “Динамо”, только положительное для “Пари НН” и Грулёва, если он проявит свои лучшие качества», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.