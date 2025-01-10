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Булыкин: не вижу ничего плохого для «Динамо» в трансфере Грулёва в «Пари НН»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о переходе форварда Вячеслава Грулёва в «Пари НН».

Источник: Чемпионат.com

«У Грулёва в “Пари НН” будет больше игрового времени. Но многое зависит от того, как проявит себя футболист. Вячеслав в “Динамо” выходил на замену. Сейчас он принял решение перейти в другую команду, где сможет получить больше игровой практики. Не вижу ничего плохого в этом трансфере для “Динамо”, только положительное для “Пари НН” и Грулёва, если он проявит свои лучшие качества», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» сегодня, 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

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