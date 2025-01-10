«Спартаку» интересен полузащитник Илич, который ранее отказал «Зениту»

«Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, но в её осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», — добавил источник «Чемпионата». Летом Илич отказался от перехода в «Зенит».