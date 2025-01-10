Игрок «Зенита» Дркушич: в Сербии о работе Станковича в «Спартаке» говорят только хорошее

«Знаю, что “Спартак” выдал отличный отрезок, победив перед перерывом в пяти или шести матчах подряд. В Сербии говорят, что Деян проделывает отличную работу со “Спартаком”. Но он был хорошим тренером и в “Црвене Звезде”, и в “Ференцвароше”, и в “Сампдории”. Так что о Станковиче говорят только хорошее», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».