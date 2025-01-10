«Галицкий — как Путин». Почему босс «Краснодара» не ушел в политику?

«Ну зачем мне политика?»
За что любят и уважают Галицкого даже за пределами Краснодара? Он позиционирует себя не просто бизнесменом, а человеком, который придерживается четкого принципа: если общество сделало тебя богатым, то обязан ему вернуть сполна.
«В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе, и ты должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником», — говорил Галицкий в рамках «Коммент. Шоу».
Стадион «Краснодара» и парк вокруг него для многих жителей стали любимым местом для отдыха. Огромная зона отдыха, построенная исключительно на средства миллиардера, с каждым годом продолжает разрастаться и модернизироваться. Но это еще не все. Галицкий занимается и реконструкцией зданий в городе, вкладывается в инфраструктуру, финансирует перспективные стартапы.
«Я буду предлагать городу какие-то проекты, помогать, потому что любой город в бюджете ограничен, — говорил он. — Я житель этого города, хочу, чтоб он менялся в лучшую сторону. Я буду стараться. Но при этом чтобы не вызывать изжогу ни у кого, ни у граждан, ни у жителей, ни у власти. То есть, если они хотят это, я сделаю. Нет — окей, мы еще какой-нибудь проект придумаем».
Не стоит забывать и об академии «Краснодара» — одной из современнейших и сильнейших в стране. Видя все это, почти каждый обычный россиянин подумает: «Таких людей очень не хватает в политических кругах». Мол, многие тогда зажили бы по-другому. Отвечая на вопросы о подобной карьере, Галицкий всегда был предельно жесток. Даже считал такие предложения оскорблением.
«Пойти в политику… Это очередное заблуждение. Кто вам сказал, что политики более счастливые люди, чем коммерсанты? Мне вообще кажется оскорбительным вопрос, почему я не иду в политику. А почему я должен туда идти? Чтобы жить на благо этой страны? У меня нет такой задачи. Я не мессия. Меня устраивает то, что я делаю. Я хочу зарабатывать деньги», — заявил Галицкий в интервью РБК в 2018 году.
«Быть депутатом — это наказание»
Он всегда давал четко понять: уход в политику — это смена профессии, которая ему неинтересна и не нужна. Еще будучи владельцем «Магнита», Галицкий называл проект собственным государством. И оно, с тысячами сотрудников, делает Галицкого по-настоящему независимым.
«Это очень странный вопрос, который все время задают. Потому что это другой вид деятельности. Врачу разве говорят: ты не хочешь стать хоккеистом? — отмечал он. — Политики — это люди, которые кладут свою жизнь либо свою внутреннюю личную свободу, потому что они не могут просто гулять по улицам, не могут чего-то такого делать. Это очень тяжелый труд, который вы почему-то не считаете специальностью».
Нежелание обманывать людей — еще одна причина отказа Галицкого идти в политику. Говорить не то, что думаешь, а то, что народ хочет услышать. Ему это не по душе.
«Простые люди — они как дети. Поэтому политики вынуждены говорить не так, как надо, а так, как их хотят услышать. А есть люди, которым не всегда говорить правду не очень хочется. Может, я к их числу принадлежу. Поэтому я буду несчастлив, когда буду говорить те вещи, которые должен говорить, а не те, что надо бы… Когда надо соврать, я совру. Но я хочу врать тогда, когда я хочу врать, а не когда я должен врать».
Обратите внимание, что Галицкий не только не рвется во власть, но и не критикует ее. Да, у него проскакивали достаточно жесткие высказывания про политиков. Но определенную грань он никогда не переступал.
«Вообще считаю, что это наказание — быть депутатом. 200 дней в году быть обязанным сидеть в кресле и о чем-то спорить с Жириновским. Есть ли худшее наказание, чем спорить с коммунистами и Жириновским 200 дней в году? Я бы выбирал — две недели за хулиганство в тюрьме или 200 дней в Думе с этими товарищами спорить», — семь лет назад подчеркивал миллиардер.
«Сажусь на диван и иногда пригибаюсь — чтобы пулей не задело»
Есть и те, кто не стесняется сравнивать Галицкого с Путиным. Среди них экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари. Бразилец с российским паспортом не скрывает, что мечтает быть похожим на миллиардера.
«Для меня Галицкий большой пример — как надо жить, кем стать. Я хочу стать как он! Он очень богатый, умный, вызывает респект, я его безумно уважаю. То, что он сделал с “Краснодаром”, вызывает только аплодисменты. Сергей Галицкий такой же умный, как Владимир Путин. Они одинаковые абсолютно! Мне они очень нравятся», — заявил Ари в интервью «РБ Спорт».
Так в чем же истинная причина отсутствия негативных высказываний Галицкого в этом направлении? Все очень просто: он понимает, что его успех во многом зависел от властей. Которые ему не помешали построить собственную империю.
«Хотим мы этого или нет, бизнес подчинен политике. Во всем мире, не только в России. Разве Mastercard и Visa хотели применять к нам санкции? Когда вопрос касается не моего бизнеса, а политики, я спокойно беру попкорн, сажусь на диван и иногда пригибаюсь — чтобы пулей не задело. Если от тебя ничего не зависит, зачем париться? Наверное, политические решения не всегда рациональны. А париться, когда от тебя ничего не зависит, бестолково, это не приносит удовольствия», — сказал Галицкий в интервью Sports.ru.
В 2021 году Галицкий признался, что борется с тяжелой болезнью, но диагноз не раскрыл. Судя по всему, настал тот момент, когда его главным делом стало отдавать обществу то, что он получил. Чем миллиардер и занимается.
«Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать. Я инвестирую в какие-то активы, ценные бумаги, облигации, акции. Это все стандартный набор пенсионера. И все, что зарабатываю, я буду тратить на город».