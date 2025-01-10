«Галицкий — как Путин». Почему босс «Краснодара» не ушел в политику?

«Простые люди — они как дети. Поэтому политики вынуждены говорить не так, как надо, а так, как их хотят услышать. А есть люди, которым не всегда говорить правду не очень хочется. Может, я к их числу принадлежу. Поэтому я буду несчастлив, когда буду говорить те вещи, которые должен говорить, а не те, что надо бы… Когда надо соврать, я совру. Но я хочу врать тогда, когда я хочу врать, а не когда я должен врать».