Игорь Колыванов: Угальде достоин улучшенного контракта со «Спартаком»

«Если Угальде показал и проявил себя, забив больше всех, значит он достоин улучшенного контракта со “Спартаком”. Видимо, по Угальде есть какие-то предложения, поэтому таким образом красно-белые хотят сохранить игрока у себя», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.