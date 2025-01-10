В ЦСКА подробно рассказали о проекте по строительству новой клубной базы

"Мы очень рады объявить о запуске проекта по строительству нашей новой тренировочной базы, который мы реализуем благодаря поддержке Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Очевидно, что для дальнейшего развития ПФК ЦСКА необходимы инфраструктурные изменения, но в то же время хочется сказать огромное спасибо Минобороны и базе в Ватутинках. Именно туда армейцы привозили Кубок УЕФА, титулы чемпиона России и другие трофеи. Ватутинки — наш дом на протяжении более чем 20 лет, но время не стоит на месте, поэтому клуб и начал большую работу по обновлению необходимой команде тренировочной инфраструктуры. На ближайшие несколько лет мы не прощаемся с Ватутинками и также продолжим работы над улучшением условий для тренировок.