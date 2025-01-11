Облякова признали лучшим футболистом ЦСКА в первой части сезона

При этом 26-летний россиянин одержал победу в голосовании экспертов ЦСКА — его выбрали пять экспертов из десяти. Голоса за Облякова отдали стендап-комик Филипп Воронин, актер Дмитрий Чеботарев, заводящий армейской фанатской трибуны Батан, а также журналисты Андрей Панков и Александр Муйжнек.