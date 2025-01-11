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Облякова признали лучшим футболистом ЦСКА в первой части сезона

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полузащитник Иван Обляков объявлен лучшим футболистом ЦСКА в первой части нынешнего сезона, сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Обляков занял второе место в голосовании болельщиков в соцсетях клуба, набрав 10% голосов. Победителем голосования стал узбекистанец Аббосбек Файзуллаев (52%).

При этом 26-летний россиянин одержал победу в голосовании экспертов ЦСКА — его выбрали пять экспертов из десяти. Голоса за Облякова отдали стендап-комик Филипп Воронин, актер Дмитрий Чеботарев, заводящий армейской фанатской трибуны Батан, а также журналисты Андрей Панков и Александр Муйжнек.

Обляков провел в первой части сезона 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

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