Облякова признали лучшим футболистом ЦСКА в первой части сезона

Обляков занял второе место в голосовании болельщиков в соцсетях клуба, набрав 10% голосов. Победителем голосования стал узбекистанец Аббосбек Файзуллаев (52%).
При этом 26-летний россиянин одержал победу в голосовании экспертов ЦСКА — его выбрали пять экспертов из десяти. Голоса за Облякова отдали стендап-комик Филипп Воронин, актер Дмитрий Чеботарев, заводящий армейской фанатской трибуны Батан, а также журналисты Андрей Панков и Александр Муйжнек.
Обляков провел в первой части сезона 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.