«Самая большая задача — снова сделать “Спартак” победителем». Первые слова Кахигао в России

Мне очень нравится та часть работы, когда нужно изучать молодые таланты. По двум причинам. Во-первых, это возможность работать с этими талантами. Возможность видеть, как они совершенствуются каждый день. И, во-вторых, это работа над созданием наследия для клуба. Когда я говорю о новых талантах, это не обязательно означает, что они находятся где-то на стороне. Потому что многие клубы слишком увлекаются внешним рынком и забывают о внутренних резервах. Я думаю, такой большой клуб, как «Спартак», должен ценить возможность реализации потенциала своих игроков «Спартака-2», в академии, которая всегда была сильной".