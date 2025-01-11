«Если никого не сажают, значит, это разрешено в России». Быстров — о договорных матчах

«Недавно отстранили пацанов в молодежке “Пари НН” за ставки, и у меня возник вопрос — почему уголовные дела не возбудили на тех, кто их привлек к этому? Почему люди, которые это организовали, не сели в тюрьму?



Молодых пацанов дисквалифицировали, а людей, которые этот процесс запустили, не трогают… Всем известны фамилии этих людей!



Я никогда не участвовал в схожих матчах и не знаю, как это происходит. Если никого не сажают, значит, это разрешено в России. Для меня дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».