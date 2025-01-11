8 тренеров из Европы, чей срок работы в одном клубе вас удивит

Этого тренера всегда было трудно понять. Не только тем, кто наблюдает за «Аталантой» со стороны, но и тем, кто находится внутри. Спросите у Алексея Миранчука, который так и не смог сработаться с Гасперини и полноценно принять его интенсивный футбол. Но зато именно при этом тренере «Аталанта» постепенно эволюционировала от середняка до одной из самых стабильных команд Италии. Трижды под его руководством удалось взять бронзу Серии А, а в прошлом сезоне — выиграть первый трофей с момента прихода тренера, Лигу Европы. В этом сезоне может быть ещё больше — «Аталанта» много туров находилась на первом месте и остаётся полноценным участником чемпионской гонки вместе с «Наполи» и «Интером». Так что для Гасперини в клубе всё, возможно, только начинается.