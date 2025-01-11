Быстров: Я могу принести пользу нашему футболу, но быть одному против стаи чаек — не вариант

— Потому что все места уже расписаны, наверное. Если бы я работал в каком-то клубе и знал кухню, смог бы вам сказать. Если мне не дадут работать в клубе, меня уволят через месяц, так как я не буду с кем-то согласен. А приходить одному и быть против стаи чаек — не вариант. Приходить надо со своей командой, которым ты доверяешь.