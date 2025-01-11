Цель Кахигао — вернуть логику в трансферную политику «Спартака». И не повторить ключевую ошибку Амарала

24 года работы в «Арсенале» — важнейшая глава в его карьере. По словам Франсиса, он занимался всем: от поиска игроков по всей Испании и разбора соперников в Лиге чемпионов до руководства скаутской системой клуба. Это очень важно, поскольку он не узкопрофильный специалист, а человек, который отлично понимает спортивные процессы и, самое главное, практически во всех принимал участие лично: «За 24 года я действовал в самых разных ролях. Начинал как скаут по Испании и Португалии, затем — по всей Европе, потом перешел к анализу соперников по Лиге чемпионов. Был главой сначала европейского направления скаутской службы, затем — южноамериканского и, наконец, главой всего отдела. Это было похоже на долгое путешествие, где самым важным и ценным стало то, что я работал с очень хорошими людьми, у которых мог многому научиться».