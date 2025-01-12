Юрий Сёмин высказался о назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака»

«В “Спартаке” работали много иностранцев, некоторые из них — неплохо. Но у меня есть вопрос ко всем бывшим спортивным директорам клуба. Вы что, не видели, как [Абдукодир] Хусанов играет в Беларуси? Наверное, даже не обратили внимания. Это говорит в том числе об уровне бывших спортивных руководителей “Спартака”. Уж “Спартак” со своими финансовыми возможностями мог купить этого игрока пару лет назад за $ 100 тыс. Для “Спартака” это не проблемные деньги», — приводит слова Сёмина Metaratings.