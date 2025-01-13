Футболист «Динамо» Чавес присоединится к команде на сборах в Катаре

«Бителло и Эли Даса в связи с логистической ситуацией будут доезжать, но спокойно приедут, сдадут [тесты] сегодня, — сказал Родионов. — Чавеса не будет, у него родился ребенок, тренерский штаб дал ему больше выходных, функциональные тесты сдаст в первый день в Катаре, а по медосмотру решим на месте».