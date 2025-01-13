Футболист «Динамо» Чавес присоединится к команде на сборах в Катаре

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мексиканский полузащитник Луис Чавес получил дополнительные выходные в связи с рождением дочери, поэтому он присоединится к московскому «Динамо» уже на сборах в Катаре. Об этом журналистам сообщил главный врач «Динамо» Александр Родионов. Ранее агент Чавеса Клаудио Курти сообщил «Спорт-Экспрессу», что услугами игрока интересуется мексиканский клуб «Гвадалахара».
В понедельник футболисты «Динамо» проходят медобследование в Международном центре охраны здоровья после выхода из отпуска.
«Бителло и Эли Даса в связи с логистической ситуацией будут доезжать, но спокойно приедут, сдадут [тесты] сегодня, — сказал Родионов. — Чавеса не будет, у него родился ребенок, тренерский штаб дал ему больше выходных, функциональные тесты сдаст в первый день в Катаре, а по медосмотру решим на месте».
«Все с позитивным настроением вышли, практически месяц друг друга не видели, все всегда рады видеть. Говорить, что все вернулись в нормальных кондициях по весу, не смогу, есть футболисты, которые вернулись с превышением веса, это допустимые показатели, но это будет разбирать тренерский штаб», — добавил врач «Динамо».
Родионов рассказал, что только защитник Милан Майсторович начнет сборы не в общей группе. «Милан Майстонович возвращается в удовлетворительном состоянии после операционного вмешательства, весь катарский сбор планируем его загрузить индивидуальной работой. На второй и третий сбор планируется участие в общей группе. Больше нет тех, кто начнет сборы не в общей группе», — заключил врач «Динамо».