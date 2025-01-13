«Спартак» готовит самый большой трансфер зимы. Но есть опасения

Основной причиной, по различным данным, стала высокая трансферная стоимость. При этом с самим игроком якобы обо всём договорились. Неудивительно. В Италии не раз подчёркивали, что, хоть Иван и много играл при Юриче, в клубе не были довольны его самоотдачей. И считали, что он может гораздо больше. Сам серб тоже чувствовал себя некомфортно из-за давления. Поэтому был не против сменить обстановку. При этом в «Торино» хотели получить за игрока около € 25 млн. Питер был готов заплатить сначала € 20 млн, потом, согласно информации «СЭ», € 23 млн. Однако это не устроило туринский клуб.