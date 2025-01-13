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Бразильский футболист рассказал о конфликте с участием дочери в московском супермаркете

Бразильский футболист с российским паспортом Ари раскрыл подробности конфликта с участием дочери в одном из московских супермаркетов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Дочка долго не могла заплатить в магазине, и ее ударила какая‑то девушка. Дочка была в шоке. Когда она пришла домой, я ее поддержал», — заявил Ари. Он добавил, что на таких людей не стоит обращать внимание.

Ранее о произошедшем рассказала жена Ари Наталья Грызлова. Она отметила, что дочь пришла из магазина расстроенная и сказала о том, что больше туда не пойдет.

Ранее бывший нападающий сборной России Ари стал спортивным директором московского «Торпедо». В России Ари выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Также футболист, получив российское гражданство в 2018-м, провел два матча в составе национальной сборной.

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