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Футболист «Динамо» Бителло не вернулся в Россию после отпуска. Бразилец хочет перейти в «Ботафого»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло не присоединился к команде в первый день после отпуска, сообщает GE.

Источник: Соцсети

По данным источника, футболист остался в Бразилии из-за переговоров с «Ботафого». Отмечается, что «Динамо» уже отклонило два предложения бразильского клуба — второе составило 13 млн евро.

Сообщается, что в ближайшее время «Ботафого» сделает новое предложение «Динамо» по Бителло. 25-летний атакующий хавбек хочет играть на родине.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в 2023 году за 10 млн евро. В составе бело-голубых он провел 51 матч, забил 11 голов и сделал 12 голевых передач. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.

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