По заветам Илича: какие громкие трансферы ожидаются в клубах РПЛ

Давней проблемой команды являются фланги атаки. Топ-бомбардиру Кордобе стабильно не хватает качественной поддержки с флангов. Да, есть добротные Виктор Са и Жоау Батчи, но на роль лидеров они не тянут, потому «Краснодар» в поисках усиления на эти позиции. В последнее время много пишут про бразильца Уэсли из «Интернасионаля». 25 лет, может сыграть как «десятку», так и на флангах или даже исполнить центрфорварда. Статистика благоприятная — 13 голов и 2 ассиста в 48 матчах сезона. Судя по всему, это вариант номер один для усиления. Бюджетная альтернатива — 29-летний Адемир из «Баии», об интересе к которому также пишут.