Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о необычной операции во время отпуска

— Пока рано что-то говорить, потому что результат будет через полгода. Сама процедура нормальная, только долгая: в девять утра начал операцию и только в 18 часов вечера закончил. Я сейчас не могу никому это рекомендовать, три-четыре месяца должны пройти, как минимум.