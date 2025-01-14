Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о необычной операции во время отпуска

— Пересадка волос. Как вы на это решились? Больно ли это? К чему быть готовым тем, кто однажды тоже решит пойти этой дорогой?
— Пока рано что-то говорить, потому что результат будет через полгода. Сама процедура нормальная, только долгая: в девять утра начал операцию и только в 18 часов вечера закончил. Я сейчас не могу никому это рекомендовать, три-четыре месяца должны пройти, как минимум.
— Вы активно тренировались в то время, когда большинство футболистов снижают нагрузки. Как вы сами оцениваете свою форму сейчас?
— После пересадки 10 дней нужно было ничего не делать с точки зрения физической нагрузки, только потом я начал тренироваться. Самое интересное сейчас — узнать свое состояние на сборах, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».
В нынешнем сезоне Алип сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3 млн.