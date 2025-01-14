«Если бы не арест Промеса, мы бы стали чемпионами!» Откровенный Абаскаль — о Соболеве, Джикии и багаже

Это здорово, учитывая, что все игроки провели уже около сотни матчей за «Спартак». А ведь они молодые футболисты — им меньше 24 лет. И они выросли вместе с нами. Мы видели, как они повзрослели с тех пор, как сделали первые шаги в команде. И те иностранцы, которых мы пригласили, теперь стали важными фигурами: Бабич, Дуарте, Бонгонда, Угальде. Каждый из них окреп в «Спартаке», и это радует, потому что мы попрощались чуть больше чем полгода назад. До сих пор убежден, что они качественные футболисты, способные добиваться топ-целей.