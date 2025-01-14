Абаскаль заявил об обиде на Слишковича: «Он был единственным, кто не пришел попрощаться»

— Нет. Я просто был удивлен отсутствием коммуникации. Ты работаешь бок о бок с человеком полтора года и как минимум должен сказать, что вчера тебе звонили из клуба и поставили главным. Речь об элементарной честности и уважении. Если бы я был вашим ассистентом, Микеле, то после звонка о своем назначении на вашу должность я бы первым делом сообщил об этом. Потому что мы работаем вместе.