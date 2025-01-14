Абаскаль: Стоял вопрос: Джикия или Бабич. И я выбрал Бабича

— Как тренер я могу сказать, что любой выбор определяется результатом. Но есть и понятие футбольного вкуса: одному нравится Клопп, другому — Арне Слот, третьему — Гасперини. Некоторые тренеры предпочитают физически крепких игроков, другие — более быстрых. Наша идентичность требовала определенного уровня физической подготовки и техники. Основываясь на этом, мы делали выбор. Не отрицая факта того, что Джикия — крайне важный, а также опытный игрок.