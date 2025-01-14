Стало известно, как Дзюба прошел медосмотр отдельно от «Акрона»

Дзюбе 36 лет. Он перешел в клуб из Тольятти на правах свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом» в сентябре 2024 года. За «Акрон» форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав три голевые передачи.