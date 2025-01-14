Стало известно, как Дзюба прошел медосмотр отдельно от «Акрона»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба успешно прошел медосмотр отдельно от команды по согласованию с руководством, сообщили РИА Новости в пресс-службе тольяттинцев.
«Акрон» централизованно проходит медосмотр в одной из клиник Москвы. Среди игроков, приехавших на обследование, не было Дзюбы.
«Он (Дзюба) уже успешно прошел обследование в частном порядке. Ему разрешили это сделать, так как Артем живет в Москве», — сообщили в пресс-службе «Акрона».
Дзюбе 36 лет. Он перешел в клуб из Тольятти на правах свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом» в сентябре 2024 года. За «Акрон» форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав три голевые передачи.
«Акрон» (22 очка) в дебютном сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге составляет шесть очков, от зоны прямого вылета в Первую лигу — девять очков. В 19-м туре тольяттинцы 1 марта сыграют с «Нижним Новгородом» на выезде.