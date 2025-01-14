Виллиан Жозе покинул «Спартак»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бразильский нападающий Виллиан Жозе покидает московский «Спартак» в связи с расторжением контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Договор расторгнут по соглашению сторон. Где продолжит карьеру бразилец, не уточняется. Ранее Виллиан Жозе опубликовал в сториз своего аккаунта в Instagram* сообщение одного из пользователей с пожеланием как можно скорее перейти в бразильскую «Баию» и отреагировал на него «молящимся» эмодзи. Также Виллиан Жозе добавил еще один смайлик в виде крепкого бицепса, который обычно в соцсетях означает силу и решимость сделать какой-либо важный шаг.
«Желаем Виллиану Жозе удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Спартака».
Виллиан Жозе в июле перешел в московскую команду из испанского «Бетиса» и подписал с клубом контракт на два сезона. Всего за «красно-белых» бразилец провел 13 матчей, в которых забил один мяч. Его гол прямым ударом со штрафного принес «Спартаку» победу в дерби с «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России (3:2).
До «Спартака» Виллиан Жозе представлял бразильские «Сан-Паулу», «Гремио», «Сантос», уругвайский «Депортиво Мальдонадо», испанские «Реал», «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» и английский «Вулверхэмптон Уондерерз». В составе «Бетиса» он выиграл Кубок Испании.
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