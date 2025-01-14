Виллиан Жозе покинул «Спартак»

Договор расторгнут по соглашению сторон. Где продолжит карьеру бразилец, не уточняется. Ранее Виллиан Жозе опубликовал в сториз своего аккаунта в Instagram* сообщение одного из пользователей с пожеланием как можно скорее перейти в бразильскую «Баию» и отреагировал на него «молящимся» эмодзи. Также Виллиан Жозе добавил еще один смайлик в виде крепкого бицепса, который обычно в соцсетях означает силу и решимость сделать какой-либо важный шаг.