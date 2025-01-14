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Ионов завершил карьеру

Бывший футболист сборной России Алексей Ионов завершил карьеру.

Источник: ФК "Урал"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России Алексей Ионов завершил карьеру, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Во вторник Ионов покинул екатеринбургский «Урал». Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию.

Ионову 35 лет. Он перешел в «Урал» в феврале 2024 года после того, как в декабре 2023-го расторг контракт с «Ростовом». Всего он провел за клуб из Екатеринбурга 37 матчей и забил пять голов.

На протяжении карьеры футболист также представлял петербургский «Зенит», краснодарские «Кубань» и «Краснодар», махачкалинский «Анжи», московские «Динамо» и ЦСКА. За сборную России Ионов провел 39 матчей, забив четыре мяча и отдав четыре результативные передачи.

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