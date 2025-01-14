Черчесов заявил, что Угальде случайно забивает свои голы

«Угальде год не забивал, и что-то его агент не приезжал и не просил уменьшить ему зарплату. А тут случайно “Нижнему Новгороду” и еще кому-то забил, сразу прибегают: “его все хотят, надо зарплату повышать”. Это шантаж какой-то. Он начал отрабатывать свой контракт, так пусть отрабатывает», — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Спартак шоу».