Черчесов заявил, что Угальде случайно забивает свои голы

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий «красно-белых» Манфред Угальде случайно забивает свои голы.
Ранее журналист Фабрицио Романо заявил о том, что «Спартак» ведет переговоры о новом контракте с футболистом сборной Коста-Рики Угальде на фоне интереса к нему со стороны «Монако» и «Пари Сен-Жермен».
«Угальде год не забивал, и что-то его агент не приезжал и не просил уменьшить ему зарплату. А тут случайно “Нижнему Новгороду” и еще кому-то забил, сразу прибегают: “его все хотят, надо зарплату повышать”. Это шантаж какой-то. Он начал отрабатывать свой контракт, так пусть отрабатывает», — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Спартак шоу».
Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года. За трансфер 22-летнего форварда «красно-белые» заплатили, по данным портала Transfermarkt, 13 миллионов евро. В весенней части прошлого сезона нападающий отметился одним забитым мячом в матче Кубка России против петербургского «Зенита» (1:2). В нынешнем сезоне форвард отметился 15 голами в Российской премьер-лиге (РПЛ) и возглавляет гонку бомбардиров.