«Спартак» объявил состав команды на первый зимний сбор

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович взял 33 футболиста на первый зимний сбор команды в турецком Белеке, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Команда во вторник вылетела в Турцию из аэропорта «Шереметьево». В рамках этого сбора спартаковцы проведут контрольный матч с новороссийским «Черноморцем», который пройдет 20 января в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.
Среди прочих вместе с первой командой полетели несколько футболистов «Спартака-2», а также вызванный из аренды в московском «Торпедо» защитник Юрий Коледин. Кроме того, вместе с командой отправился сербский защитник Срджан Бабич, перенесший операцию на колене после завершения первой части сезона, и голкипер Александр Селихов, который, по данным СМИ, может покинуть клуб в это трансферное окно.
Полностью состав команды выглядит так:
вратари — Александр Довбня, Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Тихомиров; защитники — Миенти Абена, Срджан Бабич, Егор Гузиев, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Юрий Коледин (первую часть сезона провел на правах аренды в «Торпедо»), Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич и Никита Чернов; полузащитники — Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Руслан Войцеховский, Абдулло Джебов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев и Наиль Умяров; нападающие — Артем Быковский, Виталий Дунай (ранее выступал под фамилией Карпенко), Николай Ищенко, Шамар Николсон и Манфред Угальде.