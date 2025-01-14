«Спартак» объявил состав команды на первый зимний сбор

Среди прочих вместе с первой командой полетели несколько футболистов «Спартака-2», а также вызванный из аренды в московском «Торпедо» защитник Юрий Коледин. Кроме того, вместе с командой отправился сербский защитник Срджан Бабич, перенесший операцию на колене после завершения первой части сезона, и голкипер Александр Селихов, который, по данным СМИ, может покинуть клуб в это трансферное окно.