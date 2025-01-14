Играл с Клаудиньо и Артуром, забил 21 гол за год. Теперь Алеррандро ждут в ЦСКА

Но если бы все было так просто! Он не забивал целых три месяца — 16 игр с марта по июль. Вдобавок ко всему голова была занята проблемами со здоровьем угодившей в отделение интенсивной терапии маленькой дочки. Однако ее выздоровление изменило все. «Как бы невероятно это ни казалось, когда она выписалась из больницы, именно тогда я начал забивать голы и еще больше помогать команде. Конечно, у меня особенный год в карьере: я забиваю, отдаю результативные передачи. Но моя команда очень помогает», — говорил Алеррандро в конце сезона.