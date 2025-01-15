Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: Будут ли изменения в составе — узнаем по ходу сборов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие изменения в составе команды могут произойти в ближайшее время.

Источник: Чемпионат.com

— Мы видим, что вернулся из аренды Ду Кейрос. Расскажите, как он сможет помочь команде и ожидать ли возвращения кого-то еще из аренды?

— Посмотрим. Те ребята, которые у нас на контрактах, все в нашем расположении, а дальше мы будем смотреть на их состояние. Кто-то уйдёт, кто-то, возможно, придёт. С точки зрения трансферных новостей уже по ходу сборов, возможно, будут какие-то изменения. Окончательный список футболистов будет формироваться ближе ко второму и даже к третьему сбору. Изменения, естественно, возможны. Будут ли они, мы узнаем позже. Это такой процесс, по которому сложно на сегодняшний день какие-то заявления делать. Работаем. А получится что-то или не получится, мы узнаем уже по ходу наших сборов, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» занимает второе место с 39 очками, уступая «Краснодару» с аналогичным количеством очков по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37).

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь