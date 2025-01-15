Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: Будут ли изменения в составе — узнаем по ходу сборов

— Посмотрим. Те ребята, которые у нас на контрактах, все в нашем расположении, а дальше мы будем смотреть на их состояние. Кто-то уйдёт, кто-то, возможно, придёт. С точки зрения трансферных новостей уже по ходу сборов, возможно, будут какие-то изменения. Окончательный список футболистов будет формироваться ближе ко второму и даже к третьему сбору. Изменения, естественно, возможны. Будут ли они, мы узнаем позже. Это такой процесс, по которому сложно на сегодняшний день какие-то заявления делать. Работаем. А получится что-то или не получится, мы узнаем уже по ходу наших сборов, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».