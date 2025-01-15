Лещук: Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой

— Бывало, выпрашивал где-то скидку. Особенно на каком-то рынке. Мне кажется, это нормально. На рынках так себя все и ведут. Ну, может, не все, но это нормально. Да и в целом считать, куда и на что ты тратишь деньги — правильно. Неважно, сколько ты зарабатываешь.