«Спартак» подписал молодого игрока «Зенита». Он ушёл из-за Семака — источник

Согласно сведениям источника, в «Зените» высоко оценивали талант Сорокина и очень не хотели расставаться с ним. Клуб трижды предлагал Ивану новый контракт, но трижды получал отказ. Дело в том, что Сорокин осознавал туманность своего будущего в «Зените». Он решил уйти из-за того, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак делает ставку на легионеров.