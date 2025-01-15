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«Спартак» подписал молодого игрока «Зенита». Он ушёл из-за Семака — источник

Нападающий Иван Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак».

Источник: Чемпионат.com

16-летний футболист подписал контракт с красно-белыми сроком на два года. Сумма сделки составила 2,5 млн рублей, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, в «Зените» высоко оценивали талант Сорокина и очень не хотели расставаться с ним. Клуб трижды предлагал Ивану новый контракт, но трижды получал отказ. Дело в том, что Сорокин осознавал туманность своего будущего в «Зените». Он решил уйти из-за того, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак делает ставку на легионеров.

Сорокин выступает на позиции центрального нападающего. Его рост — 1,89 м. В «Спартаке» он будет выступать за молодёжную команду.

Зенит
Спартак