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В «Зените» объяснили переход 16-летнего воспитанника клуба в «Спартак»: «Возлагали на него надежды»

Начальник отдела индивидуальной подготовки «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сорокина в «Спартак».

Источник: fc-zenit.ru

В среду стало известно, что 16-летний футболист перешел в московский клуб по причине туманного будущего в «Зените» из-за ставки главного тренера команды Сергея Семака на легионеров. Сумма сделки составила 2,5 миллиона рублей, форвард подписал двухлетний контракт и будет выступать за молодежку красно-белых.

«Решение об уходе в “Спартак” принял сам Сорокин. С ним были готовы продлить соглашение, и на него была надежда, но он выбрал себе другой путь. Мы в академии “Зенита” никого не держим. У Сорокина есть потенциал, но не скажу, что он был на ведущих ролях в своей команде. Он появлялся в основном составе в большей степени во второй части сезона, в первой — меньше. Было видно, что парень прибавляет. Все будет зависеть только от него. Но в команде, из которой он ушел, есть более талантливые игроки», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

В сезоне-2024 Сорокин провел 27 матчей в ЮФЛ-2, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач, став чемпионом в составе команды «Зенита» 2008 года рождения.

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