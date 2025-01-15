В «Зените» объяснили переход 16-летнего воспитанника клуба в «Спартак»: «Возлагали на него надежды»

«Решение об уходе в “Спартак” принял сам Сорокин. С ним были готовы продлить соглашение, и на него была надежда, но он выбрал себе другой путь. Мы в академии “Зенита” никого не держим. У Сорокина есть потенциал, но не скажу, что он был на ведущих ролях в своей команде. Он появлялся в основном составе в большей степени во второй части сезона, в первой — меньше. Было видно, что парень прибавляет. Все будет зависеть только от него. Но в команде, из которой он ушел, есть более талантливые игроки», — приводит слова Радченко «Чемпионат».