Губерниев назвал тройку лучших российских футболистов в 2024 году

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 17 матчей, забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач. На счету 20-летнего Сергея Пиняева 17 игр, два гола и четыре результативные передачи. 25-летний Игорь Дивеев сыграл 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.