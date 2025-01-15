Клуб Дзюбы подписал контракт с игроком сборной Боснии и Герцеговины

Джаковац с 2021 года выступал за «Бачка Тополу». В главном дивизионе чемпионата Сербии он провел 125 матчей (25 голов + 15 результативных передач), также на его счету восемь матчей в Лиге Европы (2+1), шесть — в Лиге конференций (2+1), один — в матче квалификации Лиги чемпионов.