Большая миграция вратарей в РПЛ. Кто и куда может перейти в ближайшее время?

Есть как минимум два кандидата. Первый — голкипер «Спартака» Александр Селихов. 10 января бывший спортивный директор клуба Александр Шикунов заявил, что уход вратаря — уже решённый вопрос. Якобы он сам хочет получать больше игровой практики и не видит возможности делать это в нынешнем клубе. И не хочет досиживать до конца контракта, который истечёт летом. В связи с этим, по информации Metaratings, «Спартак» может пойти на расторжение соглашения уже сейчас, а Селихов станет свободным агентом. Хоть у вратаря и 0 матчей в РПЛ, однако в Кубке России он выходил на поле восемь раз. А в нынешнем договоре есть пункт, что соглашение продлевается автоматически, если голкипер сыграет определённое число встреч. А в пролонгации не заинтересована ни одна из сторон. Так что, возможно, проще и правда отпустить.