«Думаю, что с завтрашнего дня улыбки поубавятся». Станкович — о сборах «Спартака»

— Наконец-то это произошло. Все с нетерпением ждали. Думаю, все ребята успели отдохнуть как следует, набраться сил и энергии, чтобы этот сбор провести как следует. У нас действительно есть хорошая возможность, и мы это не скрываем. Мы понимаем, что мы должны сделать. Важно на этом сборе подготовиться как можно лучше.
— Болельщики в комментариях отмечают хорошее настроение и атмосферу в команде.
— Мы вложили много сил и времени с самого начала работы, чтобы построить и сформировать эту атмосферу не только среди игроков, но и всего штаба, персонала, всей команды и болельщиков. Мы действительно должны быть все в одной лодке и двигаться в одном направлении. Я рад, что так происходит. Рад поддержке болельщиков, что такая атмосфера.
— Как скоро тренеры по физподготовке и их изнурительные упражнения снизят количество улыбок на лицах ребят?
— Думаю, что с завтрашнего дня улыбки поубавятся. Но я говорю о рабочем процессе. Атмосфера будет хорошей. Но чтобы достичь чего-то, необходимо работать, терпеть, страдать, выкладываться. Без этого ничего не бывает. Уверен, атмосфера будет хорошей, но мы будем работать, отдаваться, терпеть, страдать, чтобы добиться нашей цели.