«Думаю, что с завтрашнего дня улыбки поубавятся». Станкович — о сборах «Спартака»

— Мы вложили много сил и времени с самого начала работы, чтобы построить и сформировать эту атмосферу не только среди игроков, но и всего штаба, персонала, всей команды и болельщиков. Мы действительно должны быть все в одной лодке и двигаться в одном направлении. Я рад, что так происходит. Рад поддержке болельщиков, что такая атмосфера.